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Сегодня, 09:15

Бутырская — об РПП у фигуристок: «Если ты занимаешься спортом, это постоянная жертва»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская в интервью «СЭ» высказалась о проблеме лишнего веса и расстройстве пищевого поведения у фигуристок.

— Много читал по ходу этого чемпионата комментариев про вес. Мол, недокруты, потому что все толстые, простите. В Европе это называется фэтшейминг, и уважать надо человека в любом весе. Вы как к этому относитесь?

— Отношусь к этому плохо. Это вопрос не уважения к людям, а спорта. По себе знаю, что лишний вес мешает и опасен. Да, в жизни ты можешь прекрасно выглядеть, но у нас очень сложная работа, большая нагрузка на организм. Мы целый день прыгаем. И это не понимать странно. Но если ты в своем рабочем весе, это тебя самого уберегает от травм. Каждый лишний килограмм — нагрузка на колени, стопы, как лишняя гиря. Еще раз — это не про то, как выглядит человек, а про спорт. Смотришь на фигуристок — ничего страшного, они все прекрасные девушки. Но более поджарые будут выигрывать.

— А как же РПП? Гонка за весом приводит к серьезным жертвам, таких историй все больше.

— А если ты занимаешься спортом, это постоянная жертва. Ты жертвуешь общением, личной жизнью, свободой. Я, например, считаю, что и мобильный телефон — это тоже вред. Ну а правда, сидят в телефоне, тупеют. Прямо перед соревнованием ты должен настроиться на прокат, а люди сидят и тыкают в экран.

Ледовая арена на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. «Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европы

Фигурное катание
Мария Бутырская
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