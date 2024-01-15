Фигурист Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе

По информации «СЭ», фигурист Андрей Мозалев во вторник, 16 января, встретится с Этери Тутберидзе, чтобы оформить переход в группу тренера.

Переход фактически состоялся и согласован с Федерацией фигурного катания России, однако Тутберидзе провела последние дни на чемпионате Европы в Каунасе и только сейчас вернулась в Москву. Вероятно, речь пойдет об испытательном сроке, после которого фигурист, вероятно, останется в группе.

Переговоры между сторонами начались после прошедшего чемпионата России, инициатива исходила от фигуриста. Тутберидзе после нескольких дней раздумий согласилась взять 20-летнего спортсмена.

Ранее Мозалев тренировался у Кирилла Давыденко.

15 января агентство РИА «Новости Спорт» сообщило, что Мозалев начал работать в группе Этери Тутберидзе. В понедельник 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде.