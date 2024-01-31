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31 января, 16:49

Стал известен список фигуристов, которые выступят на первенстве России среди юниоров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников первенства России-2024 среди юниоров.

Турнир пройдет с 6 по 8 февраля на «Огарев Арене» в городе Саранск.

Юниорки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева, София Дзепка, Агата Петрова, Екатерина Ципухина, Надежда Понтелеенко, Варвара Кравчина, Алиса Юрова, Милана Лебедева, Полина Тихонова, Мария Мазур, Кира Трофимова, Мария Красноженова, Риана Кадырова, Лидия Плескачева, Елизавета Лабутина, Мария Гордеева.

Юниоры: Арсений Федотов, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Лев Лазарев, Кирилл Кропылев, Николай Колесников, Вадим Воронов, Макар Пузин, Илья Строганов, Максим Автушенко, Кирилл Ноздреватых, Марк Лукин, Герман Ленков, Михаил Тихонов, Тимофей Шелковников, Андрей Коцин, Никита Сарновский.

Пары: Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Кира Доможирова — Илья Вегера, Виктория Ельцова — Степан Маришин, Варвара Медведева — Павел Астахов, Вероника Меренкова — Даниль Галимов, Анна Москалева — Артем Родзянов, Влада Селиванова — Виктор Потапов, София Хисамутдинова — Лев Цеханович, Валерия Ходыкина — Алексей Белкин, Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик, Майя Шегай — Игорь Шамшуров, Таисия Щербинина — Артем Петров.

Танцы на льду: Арина Горшенина — Илья Макаров, Василиса Григорьева — Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина — Иван Тельнов, Милана Жабина — Дмитрий Пекин, София Загребаева — Вениамин Башуров, Анна Коломенская — Артем Фролов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков, Елизавета Малеина — Матвей Самохин, Зоя Пестова — Сергей Лагутов, Анна Румак — Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов, Мария Сорокина — Арсений Антропов, Юлия Чуркина — Борис Фролов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Фигурное катание
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