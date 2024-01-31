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31 января, 19:38

Анна Щербакова отписалась от Тутберидзе в соцсети

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Щербакова и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова отписалась от тренера Этери Тутберидзе в социальной сети.

При этом 19-летняя спортсменка подписана на аккаунт группы Тутберидзе.

31 января Тутберидзе опубликовала пост, в котором высказалась о вердикте по делу Камилы Валиевой. В нем тренер назвала 17-летнюю фигуристку самой одаренной спортсменкой.

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Этери Тутберидзе (справа) и&nbsp;Камила Валиева. Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство

Фигурное катание
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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