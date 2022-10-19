Иоланда Чен: «На фоне Загитовой видна зажатость Щербаковой»

Спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о новой ведущей шоу «Ледниковый период» — фигуристке Анне Щербаковой.

«Щербакова вполне себе неплохо вписалась в компанию Ягудина и Загитовой. Видно, конечно, что она немного волнуется, что для нее это дело непривычно, но это нормальная ситуация. А так, выглядит она хорошо, прекрасно работает.

Разница между Алиной и Аней видна. Все-таки Загитова уже третий год ведет передачу, она адаптировалась. Алина и выглядеть по-другому стала, говорит лучше и чувствует себя органично и свободно в кадре. На ее фоне видна зажатость Ани, но это абсолютно естественно и нормально", — приводит Metaratings слова Чен.

Новый сезон «Ледникового периода» проходит под девизом «Снова вместе». В нем принимают участие артисты и фигуристы, которые ранее выступали в шоу.