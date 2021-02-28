«Спеть, что ли, песню?» Чемпион Европы Алиев после неудачи в финале Кубка России

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после проката произвольной программы в финале Кубка России ответил на вопросы журналистов. 21-летний фигурист занимал последнее, девятое место после короткой программы.

— Спеть, что ли, песню? «Сансару. Когда меня не станет», — первые слова Алиева после проката.

— Сейчас мысли о прокате или о будущем, Олимпиаде?

— О будущем. И случилось тоже как-то для будущего, наверное. Прокатом, в целом, доволен, я знал, что мне трудно по эмоциям на этом турнире. На плечах какой-то колоссальный груз, больше, чем обычно. Хотя финал кубка России — не международный турнир, хотя одна путевка на чемпионат мира. Висело это на плечах.

Расстроен по прокатам, но в целом состояние на будущее. Второй год подряд нелепо пропускаю чемпионаты. В том году по состоянию, в биом через многое проходил — и сам ковид, и ноги, стопы, спина, сейчас лезвия перед стартом. Какой-то вызов для меня вселенная дает, с которым я должен справиться. Но нос наверх, хвост пистолетом.

— Как с этим справляться?

— Спортсмен, когда входит в форму, из старта к старту набирается опыт. Два-три сезона ты двигаешься без разрыва между турнирами. Старт, подготовка, старт. Это и есть медитация в соревновательный режим.

А здесь выступил, пауза, такие ситуации, которые выбивали меня из колеи. Вроде только что-то почувствовал, хочешь применить это к следующему старту, но какой-то сбой, например, ковид, как перед чемпионатом России.

— Что с лезвиями?

— Сломалось пополам. Еще на кубке Первого канала выступал со сломанным в верхней част лезвием, оно держало. Были уверены, что выдержит и этот турнир, но оно треснуло. Бывает, лезвия — расходный материал, как у хоккеиста клюшка.

— Одно слово, описывающее все это?

— Жизнь.

(Анастасия Плетнева)