Российский фигурист охарактеризовал сезон знаменитой хоррор-картиной
Российский фигурист Марк Кондратюк, получивший 250,77 балла по итогам финала Кубка России, подвел итоги сезона.
Кондратюк сенсационно стал одним из претендентов на чемпионат мира, но проиграл отбор. По словам 17-летнего фигуриста, к описанию сезона лучше всего подходит картина Эдварда Мунка «Крик», символ экспрессионизма, одна из самых страшных картин в мировой классике.
— Сегодня пришла Женя Медведева, стало несколько лучше. (Смеется.) Я знал, что она здесь, она отметила меня в Instagram, написала, — сказал Кондратюк. — Не могу сказать, что я недоволен, поставил бы себе за выступление что-то типа 3,5 по пятибалльной шкале. Теперь буду работать во имя будущего! Сезон в общем самый успешный в карьере. Какой картиной охарактеризовал бы? (Кондратюк — художник. — Прим. «СЭ») «Девятый вал» или... «Крик» Мунка, периодически он очень подходил.
(Дмитрий Кузнецов)
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