Семененко победил в финале Кубка России, Алиев поднялся с девятого места на третье

Фигурист Евгений Семененко стал победителем финала Кубка России.

Произвольную программу выиграл чемпион Европы Дмитрий Алиев, который после короткой был последним, девятым.

Москва. Кубок России. Финал

Мужчины. Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев — 172,00

2. Евгений Семененко — 170,18

3. Петр Гуменник — 167,97

4. Марк Кондратюк — 167,21

5. Артем Ковалев — 163,12

6. Андрей Мозалев — 158,76

Итог

1. Евгений Семененко — 265,13

2. Петр Гуменник — 256,06

3. Дмитрий Алиев — 254,79

4. Андрей Мозалев — 252,59

5. Марк Кондратюк — 250,77

6. Артем Ковалев — 248,73