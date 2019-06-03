Софья Самодурова - о Туктамышевой: "Лиза мне как старшая сестра"

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. Обе спортсменки тренируются в группе Алексея Мишина.
- У нас очень дружная группа, – цитирует "Бизнес online" Самодурову. – Мы все друг друга поддерживаем и чувствуем эту поддержку. Она очень помогает. Мы с Лизой часто смеемся, у нас свои шутки. Поддерживаем друг друга и без хорошего настроения на тренировку не выходим. Лиза мне фактически как старшая сестра.
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http://sport.business-gazeta.ru/article/239646?fbclid=IwAR0MSkBzfIfp6KddmEh-_K9Gz5b5YiJwHBgNlIz92L0l_Dj9U3RnnrI2DBU
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