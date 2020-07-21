Смолкин погулял с травмированной Дэвис. У дочери Тутберидзе перелом ноги

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, поделился фотографиями с прогулки вместе со своей партнершей. На некоторых снимках он держит девушку на руках — фигуристка носит гипс из-за перелома ноги.

Ранее о травме сообщила сама Дэвис. Фигуристка отметила, что еще две недели будет ходить в гипсе. Она также добавила, что их со Смолкиным дуэт пропустит контрольные прокаты.

Фигуристка Диана Дэвис сломала ногу