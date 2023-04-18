Смирнова рассказала, какой фигурист ее поразил в этом сезоне

Тренер школы фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова ответила на вопрос, какой фигурист произвел на нее наибольшее впечатление в этом сезоне.

«Меня поразил Адам Сяо Хим Фа. Может быть, он не самый прыжковый, но, говоря о балансе, я думаю, через пару лет он созреет для того, чтобы быть одним из лидеров. Меня реально зацепило его катание», — приводит «Чемпионат» слова Смирновой.

Адам Сяо Хим Фа является чемпионом Европы и чемпионом Франции 2023 года.