Украинская фигуристка Баюл призвала МОК не допускать россиян к международным стартам

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала свое видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Я записала это видео, потому что чувствую, что необходимо прямо сейчас обращаться к Баху. Я считаю очень странным то, что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на национальные федерации. Он как бы предложил вернуть их, а всем придется принимать решение», — приводит слова Баюл «КП Спорт».

Также бывшая украинская фигуристка попросила Баха быть честным и сердечным.

«До Олимпийских игр где-то 16 месяцев. На мой взгляд, Бах еще не принял окончательного решения по Олимпийским играм-2024. Потому не только я, но и другие украинские спортсмены записывают обращение к Баху, потому что решение по допуску будет принимать именно он. Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным», — сказала Баюл.

В 2021 году Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу гражданства США.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.