Скопцова высказалась об отношениях Медведевой и Загитовой

Российская фигуристка и журналистка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о Кубке Первого канала 2021 года и назвала подругами Евгению Медведеву и Алину Загитову. Скопцова сама близко дружит с Медведевой.

— Как тебе капитаны команд? Я был на обоих прошлых Кубках Первого канала, и ощущение, будто нерва там было больше. Да и на прыжковом чемпионате России.

— Может, это потому что я участвовала сама и по-другому чувствовала Кубок два года назад, была внутри него — мне он показался более эмоциональным. По-моему, самый яркий Кубок Первого канала был первый, в 2021 году. Было всепоглощающее противостояние, которое не обошло стороной никого, про него все знают, Медведева — Загитова. Оно началось еще за сезон до Олимпиады в Пхенчхане. И оно красиво сверкало на турнире. Женя и Алина — классные капитаны.

— Ты все-таки называешь это противостоянием? Оно настоящее, не надуманное?

— Нет, нет. Спортсмены боролись за золото Олимпиады, это факт. Естественно, они соревновались. Конечно, они подруги, в хороших отношениях, но мы сейчас не про это. Они бились за один титул, и интересно потом было смотреть на них на Кубке Первого канала. К сожалению, я не участвую в этом Кубке, уверена, что Камила — тоже отличный капитан, но я помню Женю. И Женя так болела за эти соревнования, переживала по-настоящему, она была как тренер и мама всей команды. Она так тепло ко всем относилась, ей это было важно. Уверена, Алина не меньше поддерживала своих — я просто из другой команды, не знаю, как было у них. Но с командой Жени и тем Кубком Первого канала у меня связаны одни из самых ярких воспоминаний в жизни, — призналась Скопцова.

После дня коротких программ на Кубке Первого канала лидирует команда Загитовой, которая выигрывает семь баллов у команды Камилы Валиевой.