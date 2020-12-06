Скопцова и Алешин выиграли пятый этап Кубка России в парных соревнованиях
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин победили на московском этапе Кубка России, показав суммарный результат 204,98 балла. Вторыми стали Софья Шевченко и Игорь Еременко (190,82 балла), третьими — Софья Карташова и Илья Карпов (138,76 балла).
Москва
Кубок России. 5-й этап
Танцы. Произвольный танец
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 123,17
2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 114,43
3. Софья Карташова/Илья Карпов — 82,86
4. Влада Чашникова,/Захар Черезов — 73,90
5. Александра Трухина/Иван Капустин — 62,92
Итог
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 204,98
2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 190,82
3. Софья Карташова/Илья Карпов — 138,76
4. Влада Чашникова,/Захар Черезов — 119,19
5. Александра Трухина/Иван Капустин — 100,48
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