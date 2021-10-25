Синицына прокомментировала чистый прокат произвольной программы на «Гран-при США»

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала выступление на «Гран-при США».

«Я очень довольна сегодняшним прокатом, свою задачу на сегодня сделала — прокатала программу чисто. Этим я довольна. Но на дальнейших стартах я хочу усложнять программу, добавлять четверной. Сейчас я сделала все, что могла, откатала обе программы чисто. Так что я очень довольна. Костюмы мне делала Ольга Рябенко. Все вместе думали над костюмами, мне помогали в этом и тренеры. Очень вдохновилась сериалом «Ход королевы». В шахматах я ходы знаю, но играю не очень», — сказала Синицына.

Синицына чисто выступила с произвольной программой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной флип+двойной тулуп. Синицына набрала 134,25 балла за свой прокат (205,76 по сумме).