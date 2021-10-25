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Трусова: «Сейчас я еще не в форме, но постараюсь ее вернуть»

Трусова прокомментировала победу на «Гран-при США»
01:15
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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на «Гран-при США».

«Не самый лучший мой прокат. Сейчас я еще не в форме, но постараюсь ее вернуть», — сказала Трусова на стадионе.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 232,37 балла и заняла первое место. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (217,31). На третьем месте заняла Юй Йонг из Кореи (216,97).

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Сергей Федоров все материалы автора
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