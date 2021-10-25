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Трусова выиграла «Гран-при США»

00:55
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Победительницей «Гран-при США» у женщин стала российская фигуристка Александра Трусова. Соревнования проходят в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 232,37 балла.

Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (217,31). На третьем месте заняла Юй Йонг из Кореи (216,97).

Российская спортсменка Ксения Синицына на пятой позиции (205,76).

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 154.68

2. Юй Йонг (Корея) — 146.24

3. Каори Сакамото (Япония) — 144.77

4. Дарья Усачева (Россия) — 140.60

5. Ксения Синицына (Россия) — 134.25

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 134.15

7. Эмбер Гленн (США) — 133.45

8. Ким Елим (Корея) — 128.78

9. Екатерина Куракова (Польша) — 127.24

10. Юхана Йокои (Япония) — 119.30

11. Старр Эндрюс (США) — 115.69

12. Одри Шин (США) — 97.96

Итог

1. Александра Трусова (Россия) — 232.37

2. Дарья Усачева (Россия) — 217.31

3. Юй Йонг (Корея) — 216.97

4. Каори Сакамото (Япония) — 215.93

5. Ксения Синицына (Россия) — 205.76

6. Эмбер Гленн (США) — 201.02

7. Сатоко Мияхара (Япония) — 200.51

8. Ким Елим (Корея) — 199.34

9. Екатерина Куракова (Польша) — 188.60

10. Старр Эндрюс (США) — 177.63

11. Юхана Йокои (Япония) — 174.07

12. Одри Шин (США) — 160.78

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Евгений Петров все материалы автора
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