Сидорова об истории нападения на фигуриста Соловьева: «Аня, мужики разберутся сами без тебя»

Четырехкратный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова рассказала в интервью «СЭ» о своих переживаниях во время истории с нападением на ее молодого человека, фигуриста Дмитрия Соловьева, и о состоянии его здоровья.

— Это именно то, за что очень сильно переживала в моменте — видела, что Дима целенаправленно не пытался давать сдачи, демонстративно держал руки в карманах, чтобы показать, что он неагрессивно настроен. Нападавшие же парни вели себя неадекватно, наверное, будучи в компании, хотели как-то выделиться друг перед другом. В какой-то момент меня даже оттаскивали от них и говорили: «Аня, мужики разберутся сами без тебя». Но я так не могу — когда человек мне дорог, я готова жертвовать собой и своим здоровьем.

Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи. Становится все лучше и лучше — оказалось, это довольно долгая история, мы сами не ожидали, что будут такие последствия.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря 2021 года. Он заступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Ранее Соловьев рассказал о ходе реабилитации после нападения и отметил, что наблюдает положительную динамику в восстановлении.