Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о состоянии здоровья после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о своем физическом состоянии после полученных в драке травм.

«Очень надеюсь на то, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная. Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая.

Я по жизни вообще оптимист. Даже когда мне плохо, думаю о том, что все нормально. Так что даже не сомневаюсь в том, что сумею восстановиться. Просто времени на это уходит больше, чем хотелось бы. Тем более что даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов», — приводит слова Соловьева RT.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об избиении Соловьева прекращено.