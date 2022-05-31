Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Сидорова объяснила, по какому критерию Трусову можно назвать лучшей фигуристкой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Четырехкратный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова рассказала в интервью «СЭ», по какому критерию считает российскую фигуристку Александру Трусову лучшей.

— У нас суперталантливые девочки в фигурном катании. Взять вот даже всего одну из них. Не в обиду парням, но таких, как Саша Трусова, пока нет. В ней столько смелости, чтобы выполнить пять четверных на Олимпиаде, не бояться прыгать аксель в три с половиной оборота, который ни разу не получился на протяжении сезона. По смелости Трусову нельзя сравнить ни с кем.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Анна Сидорова. Самая успешная керлингистка России — о медийности: «Планирую работать на телевидении»

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Сидорова
1
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
«В НХЛ после матчей меняю клюшку на конфеты». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов раскрыл секрет своих бомбардирских подвигов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова стала победительницей премии в номинации «Спортсмен нового времени»

Сидорова об истории нападения на фигуриста Соловьева: «Аня, мужики разберутся сами без тебя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости