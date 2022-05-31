Сидорова объяснила, по какому критерию Трусову можно назвать лучшей фигуристкой

Четырехкратный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова рассказала в интервью «СЭ», по какому критерию считает российскую фигуристку Александру Трусову лучшей.

— У нас суперталантливые девочки в фигурном катании. Взять вот даже всего одну из них. Не в обиду парням, но таких, как Саша Трусова, пока нет. В ней столько смелости, чтобы выполнить пять четверных на Олимпиаде, не бояться прыгать аксель в три с половиной оборота, который ни разу не получился на протяжении сезона. По смелости Трусову нельзя сравнить ни с кем.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.