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Сегодня, 17:00

Алина Загитова: «Может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером»

Загитова прокомментировала победу в номинации «Спортсмен нового времени»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

30 мая она стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени».

«Вчера была на MarsSpo Awards 2022 — премии в спорте. В этом году я победила в номинации «Спортсмен нового времени» — жюри премии дают ее спортсменам, которые начинают реализовываться в новых ролях. Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание», — написала Загитова.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

В 2020 году Загитова поступила в РАНХиГС на очное отделение на направление «Продюсирование и культурная политика».

Источник: https://t.me/azagitova_official/313
Фигурное катание
Алина Загитова
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