Алина Загитова: «Может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

30 мая она стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени».

«Вчера была на MarsSpo Awards 2022 — премии в спорте. В этом году я победила в номинации «Спортсмен нового времени» — жюри премии дают ее спортсменам, которые начинают реализовываться в новых ролях. Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание», — написала Загитова.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

В 2020 году Загитова поступила в РАНХиГС на очное отделение на направление «Продюсирование и культурная политика».