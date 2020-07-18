«Шок и опустошение». Реакция тренера Александровской на смерть фигуристки

Известный российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко, под руководством которой начинала заниматься погибшая Екатерина Александровская, рассказала «СЭ» о своей бывшей воспитаннице. По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.

— Катя пришла ко мне совсем маленькая в 2007 году, — начала Гончаренко. — Все остальные ребята в моей группе были постарше, но ее мама очень просила ее посмотреть. Характер был виден сразу. Девчонка очень трудолюбивая с очень сильным спортивным характером. Произошедшее мне абсолютно непонятно и не вяжется с тем ощущением и восприятием, которое у меня в памяти сохранилось, и вызывает непонимание и пустоту. Жизнерадостная и очень спортивная, смелая и целеустремленная девочка. Вся ее семья была заточена на результат — и мама, и папа. К сожалению, года четыре назад отец неожиданно ушел из жизни.

Уже в начале было понятно, что Александровской подходит парное катание, потому что она очень смелая. Мы пробовали любые поддержки, но Катя ничего не боялась. Даже соревнования не вызывали у нее никакого страха, только азарт и удовольствие. На всех фотографиях Катя — с открытой улыбкой. Поэтому ее гибель для меня — настоящий шок, недоумение и опустошение. (Евгений Белоусов)