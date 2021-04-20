Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию, певица и ведущая Анна Семенович в интервью «СЭ» высказалась об инциденте с футболистом Артемом Дзюбой, который в прошлом году был отстранен от сборной России после публикации видео интимного характера.

— Интимное видео Артема Дзюбы — его личное дело или оно бросает тень на футболистов? Он после этого лишился на время места в сборной.

— Это его личное видео. Он его не распространял — так понимаю, он послал его какому-то человеку и этот кто-то оказался нехорошим и запустил в Сеть. Убирать талантливого спортсмена из сборной — глупость большая, одно из самых глупых решений, которое я видела. Он делал все то, что делают все мужчины! И женщины. Это все равно что наказать его за то, что он пошел в туалет или поел! Бред. Он никого не оскорбил, не ударил, не нахамил, ничего плохого не сделал. Покажите мне, кто это не делает, и я брошу в вас камень! Ему досталось — это неправильно. Не Дзюба позорит всех футболистов, а такие, как Быстров, своими хамскими высказываниями в адрес женщины.

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