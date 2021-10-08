Семененко исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на Finlandia Trophy

Российский фигурист Евгений Семененко исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.

Спортсмен прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и сольный четверной тулуп, а такж тройной риттбергер, каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной аксель и каскад тройной флип + двойной тулуп.

Семененко получил за свой прокат 172,60 балла.