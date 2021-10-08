Коляда занял второе место на турнире Finlandia Trophy, Алиев стал третьим
8 октября на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо фигуристы представили произвольные программы. Россиянин Михаил Коляда показал второй результат, Евгений Семененко стал третьим, Дмитрий Алиев — четвертым. Лучшие оценки получил американец Маттео Риццо.
В общем зачете победил другой американец — Джейсон Браун. Коляда остался на втором месте, Алиев — на третьем.
Фигурное катание
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Джейсон Браун (США) — 262,52
2. Михаил Коляда (Россия) — 256,98
3. Дмитрий Алиев (Россия) — 249,25
4. Киган Мессинг (Канада) — 242,58
5. Евгений Семененко (Россия) — 242,23
6. Маттео Риццо (Италия) — 238,75
7. Арлет Леванди (Эстония) — 222,61
8. Лукас Бричги (Австрия) — 211,09
9. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) — 210,36
10. Габриэле Франгипани (Италия) — 209,25
11. Люк Экономидес (Франция) — 207,69
12. Никита Старостин (Германия) — 205,60
13. Брендан Керри (Австралия) — 204,75
14. Камден Пулкинен (США) — 204,24
Произвольная программа
1. Маттео Риццо (Италия) — 176,18
2. Михаил Коляда (Россия) — 174,23
3. Евгений Семененко (Россия) — 172,60
4. Дмитрий Алиев (Россия) — 170,97
5. Джейсон Браун (США) — 170,13
6. Арлет Леванди (Эстония) — 152,47
7. Киган Мессинг (Канада) — 150,19
8. Лукас Бричги (Австрия) — 145,81
9. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) — 140,23
10. Люк Экономидес (Франция) — 138,70
11. Брендан Керри (Австралия) — 138,62
12. Габриэле Франгипани (Италия) — 135,88
13. Никита Старостин (Германия) — 135,40
14. Камден Пулкинен (США) — 128,73
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