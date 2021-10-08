Коляда занял второе место на турнире Finlandia Trophy, Алиев стал третьим

8 октября на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо фигуристы представили произвольные программы. Россиянин Михаил Коляда показал второй результат, Евгений Семененко стал третьим, Дмитрий Алиев — четвертым. Лучшие оценки получил американец Маттео Риццо.

В общем зачете победил другой американец — Джейсон Браун. Коляда остался на втором месте, Алиев — на третьем.

Фигурное катание

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Джейсон Браун (США) — 262,52

2. Михаил Коляда (Россия) — 256,98

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 249,25

4. Киган Мессинг (Канада) — 242,58

5. Евгений Семененко (Россия) — 242,23

6. Маттео Риццо (Италия) — 238,75

7. Арлет Леванди (Эстония) — 222,61

8. Лукас Бричги (Австрия) — 211,09

9. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) — 210,36

10. Габриэле Франгипани (Италия) — 209,25

11. Люк Экономидес (Франция) — 207,69

12. Никита Старостин (Германия) — 205,60

13. Брендан Керри (Австралия) — 204,75

14. Камден Пулкинен (США) — 204,24

Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) — 176,18

2. Михаил Коляда (Россия) — 174,23

3. Евгений Семененко (Россия) — 172,60

4. Дмитрий Алиев (Россия) — 170,97

5. Джейсон Браун (США) — 170,13

6. Арлет Леванди (Эстония) — 152,47

7. Киган Мессинг (Канада) — 150,19

8. Лукас Бричги (Австрия) — 145,81

9. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) — 140,23

10. Люк Экономидес (Франция) — 138,70

11. Брендан Керри (Австралия) — 138,62

12. Габриэле Франгипани (Италия) — 135,88

13. Никита Старостин (Германия) — 135,40

14. Камден Пулкинен (США) — 128,73