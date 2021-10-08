Косторная исполнила тройной аксель на тренировке перед Finlandia Trophy

Чемпионка Европы Алена Косторная исполнила тройной аксель на тренировке перед турниром серии ISU Challenger Finlandia Trophy в финском Эспоо. Ролик с успешно исполненным элементом появился в нескольких аккаунтах в Instagram.

Фигуристка добавила этот элемент ультра-си в свои программы как раз на турнире в Финляндии — в 2019 году на своем первом международном старте на взрослом уровне — Finlandia Trophy — Алена в произвольной программе исполнила два тройных акселя, став десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях. В минувшем сезоне Косторная этот элемент не добавляла в программы. В текущем — исполняла на контрольных прокатах.

Женщины покажут короткие программы в рамках турнира Finlandia Trophy в субботу, 9 октября.