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Сегодня, 18:09

Щербакова: «Полюбила фигурное катание, потому что это совмещение спорта и искусства»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова объяснила, почему полюбила фигурное катание и поделилась впечатлениями от Дня московского спорта.

— Очень классное мероприятие. Здесь невероятная атмосфера. Люди пришли за доброй целью, их объединил спорт. Мы показываем, что спорт бывает разным и каждый может найти занятие по душе. Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни человека. Мы говорим не о профессиональном, а об отдушине, которая будет тебя заряжать, а не отбирать энергию.

Сначала играла в настольный теннис с семьей. Папа учил. Он может подкрутить, загасить. Я не такого уровня. Конечно, на сборах играли, больше всего на чемпионате мира, потому что там был «пузырь», теннис был нашим главным развлечением, плюс соблюдение дистанции.

— Какими качествами должен обладать тренер?

— Очень важно, чтобы тренер был полностью вовлечен в процесс, максимальная самоотдача. Он своим примером показывает ученикам, как нужно работать.

— Как собираетесь проводить лето?

— Отпуск у нас был в мае, поэтому будем работать.

— Хотите освоить еще какой-нибудь вид спорта?

— Идей каких-то нет, но я всегда за. А так — все что угодно.

— Как учеба?

— Довольно сложно из-за совмещения графиков. Но преподаватели идут навстречу. Все по плану.

— Почему детей надо отдавать в фигурное катание?

— Я считаю, что надо выбирать спорт, который по душе ребенку. Не сторонница того, что надо всех отдавать в фигурное катание. В фигурном катании есть творческая составляющая. Для меня всегда это было важно. Когда была ребенком, то это меня увлекало. Люблю фигурное катание, потому что это совмещение спорта и искусства.

Ранее Щербакова рассказала, какой вид спорта предпочла бы, если бы не занималась фигурным катанием.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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