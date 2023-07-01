Загитова: «Раньше я реагировала на хейт импульсивно. Задумывалась, а вдруг они правы»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как реагирует на хейт в соцсетях по поводу своих увлечений.

«Раньше я реагировала на хейт импульсивно, — приводит Sport24 слова Загитовой. — Задумывалась, а вдруг они правы и у меня реально ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится, ты просто зажмешься в себе, не будешь дальше развиваться».

1 июля 21-летняя спортсменка одержала победу над шпажисткой Кариной Азнавурян в фехтовальном поединке на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Не понимаю, сколько времени у этих людей и есть ли у них своя жизнь, чтобы писать такое чужому человеку, которого они даже не знают. Но у каждого своя жизнь, они сами решат, что делать», — добавила Загитова.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряной призеркой ОИ-2018 в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала «Гран-при» (2017).