Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:08

Загитова: «Раньше я реагировала на хейт импульсивно. Задумывалась, а вдруг они правы»

Загитова призналась, что раньше остро реагировала на хейт в свой адрес
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как реагирует на хейт в соцсетях по поводу своих увлечений.

«Раньше я реагировала на хейт импульсивно, — приводит Sport24 слова Загитовой. — Задумывалась, а вдруг они правы и у меня реально ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится, ты просто зажмешься в себе, не будешь дальше развиваться».

1 июля 21-летняя спортсменка одержала победу над шпажисткой Кариной Азнавурян в фехтовальном поединке на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Не понимаю, сколько времени у этих людей и есть ли у них своя жизнь, чтобы писать такое чужому человеку, которого они даже не знают. Но у каждого своя жизнь, они сами решат, что делать», — добавила Загитова.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряной призеркой ОИ-2018 в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала «Гран-при» (2017).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
1
0
Читайте также
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова: «Полюбила фигурное катание, потому что это совмещение спорта и искусства»
Новости
RSS RSS
Все новости