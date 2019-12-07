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Щербакова не стала делать четверной флип во время тренировочного проката произвольной программы в Турине

16:30
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Действующая чемпионка России Анна Щербакова во время тренировочного проката произвольной программы в Турине по ходу финала «Гран-при» не стала прыгать флип в четыре оборота.

Фигуристка сделала два четверных лутца — сольно и в каскаде с тройным тулупом. Однако упала при заходе на тройной лутц. После короткой программы она занимает третье место. Произвольную программу на турнире женщины представят в 22.55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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