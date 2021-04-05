Щарбакова поблагодарила Тарасову за подарок на день рождения

Чемпионка мира-2021 и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о полученном подарке от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Спортсменка, которой 28 марта прямо на ЧМ исполнилось 17 лет, получила в подарок от тренера букет роз.

«Сегодня мне передали букет от Татьяны Анатольевны Тарасовой. Очень неожиданно и безумно приятно.

Татьяна Анатольевна, большое спасибо", — написала Щербакова в Instagram, опубликовав фото с букетом.

Тарасова отреагировала и в ответ поблагодарила фигуристку.

«Тебе спасибо, Анюта, за талант, красоту, упорство, за твой труд. За труд вашей команды. Удачи! Здоровья!» — пожелала Тарасова в Instagram.