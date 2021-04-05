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Трусова рассказала, в каком возрасте собирается завершить карьеру

23:00
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать.

«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу. В этом сезоне у меня больше не будет стартов, сейчас просто тренируемся, потом будет отпуск три недели на море. Я очень благодарна болельщикам за поддержку в этом сезоне, за подарки. Очень вас люблю! Продолжайте болеть за меня и верить в меня», — приводит слова Трусовой Matchtv.ru.

16-летняя Трусова занимается в группе Евгения Плющенко, до этого тренером фигуристки была Этери Тутберидзе. Она является бронзовым призером чемпионата Европы и мира, также спортсменка заняла третье место в финале серии «Гран-при».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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