Первый канал покажет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Шоу с участием олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, призера Олимпийских игр и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки мира и трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой, чемпионки Европы Алены Косторной, талантливейших новых звезд мирового льда Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой Первый канал покажет в среду, 7 апреля. Начало эфира — в 17:00 (мск).

Также в программе лучшие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Режиссеры-постановщики шоу — заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.