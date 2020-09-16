Хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» возвращение Евгении Медведевой к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.

— Это по-человечески очень правильно, — заявил Авербух. — Евгения возвращается к тому человеку, который привел ее ко всем выдающимся результатам. Желаю удачи в этом сотрудничестве — и Этери, и Жене. Мне кажется, это самое разумное, что можно было сейчас сделать. (Евгений Белоусов)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.