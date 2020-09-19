«У меня был такой же шок, как у всех». Щербакова прокомментировала переход Медведевой к Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала приход в группу Этери Тутберидзе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

— Я абсолютно не ожидала увидеть Женю на тренировке, никаких предпосылок в моей голове не было, такой же шок, как у всех. Но с Женей мы уже много лет катались, так что обстановка привычная, работаем так же, как и раньше. Обидно ли, что она не приехала? У нее свой график подготовки к соревнованиям, думаю, они сами с тренером решат. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

20-летняя фигуристка работала с Тутберидзе до 2018 года. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.