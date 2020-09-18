«Вопрос, смогут ли Этери и Евгения найти технику». Реакция Костомарова на переход Медведевой к Тутберидзе

Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

— Посмотрим, что из этого выйдет, только первые старты покажут, правильным было решение Жени или нет. Но я уверен, что возвращение пойдет ей на пользу. Этери Тутберидзе ее воспитала, они прекрасно друг друга знают, плюсы и минусы. Обратная связь у них будет выстроена оптимально.

Но женское катание ушло вперед. Много четверных в программах, прогресс очевиден. Вопрос, смогут ли они найти технику и суметь конкурировать с более молодыми фигуристками, в том числе в группе самой Тутберидзе. Но думаю, в любом случае переход точно пойдет Жене в плюс. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018 года. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.