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«Спасибо за поддержку». Сотскова обратилась к поклонникам после дисквалификации

09:57
Мария Сотскова. Фото https://www.instagram.com
Мария Сотскова. Фото https://www.instagram.com
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Российская фигуристка Мария Сотскова обратилась к болельщикам после сообщения о десятилетней дисквалификации за подделку медицинской справки.

«Спасибо всем за поддержку», — написала 20-летняя спортсменка на своей странице в Instagram.

Сотскова завоевала серебро «Гран-при» в сезоне-2017/18, также на ее счету серебро и бронза чемпионата России. На Играх в Пхенчхане она заняла 8-е место. В июле этого года россиянка объявила о завершении карьеры.

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