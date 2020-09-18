«Спасибо за поддержку». Сотскова обратилась к поклонникам после дисквалификации

Российская фигуристка Мария Сотскова обратилась к болельщикам после сообщения о десятилетней дисквалификации за подделку медицинской справки.

«Спасибо всем за поддержку», — написала 20-летняя спортсменка на своей странице в Instagram.

Сотскова завоевала серебро «Гран-при» в сезоне-2017/18, также на ее счету серебро и бронза чемпионата России. На Играх в Пхенчхане она заняла 8-е место. В июле этого года россиянка объявила о завершении карьеры.