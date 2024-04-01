РУСАДА не включило в новые пулы допинг-тестирования Туктамышеву

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не вошла в обновленные пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

По данным источника, всего в пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Перед началом сезона-2023/24 в него были включены 18 фигуристов. Таким образом, пулы допинг-тестирования, помимо Туктамышевой, покинули Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Александр Самарин, завершившие карьеры, Дарья Усачева, объявившая о решении стать тренером, и Аннабель Морозова, которая может сменить спортивное гражданство.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре 2023 года года спортсменка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском россиян к участию в международных соревнованиях.