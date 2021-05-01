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Рудковская: «Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят»

22:33
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Жена олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на появление российской фигуристки Елизаветы Берестовской в академии «Ангелы Плющенко».

«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — сказала Рудковская Sport24.

Ранее в субботу, 1 мая, стало известно, что Плющенко прекратил сотрудничество с Александрой Трусовой, которая вернулась в группу к Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-05-01-rudkovskaya-v-angely-plyushchenko-prishlo-mnogo-novykh-sportsmenov-iz-raznykh-shkol

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости