Рудковская: «Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят»
22:33
Жена олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на появление российской фигуристки Елизаветы Берестовской в академии «Ангелы Плющенко».
«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — сказала Рудковская Sport24.
Ранее в субботу, 1 мая, стало известно, что Плющенко прекратил сотрудничество с Александрой Трусовой, которая вернулась в группу к Этери Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-05-01-rudkovskaya-v-angely-plyushchenko-prishlo-mnogo-novykh-sportsmenov-iz-raznykh-shkol
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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости
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