Жена олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на появление российской фигуристки Елизаветы Берестовской в академии «Ангелы Плющенко».

«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — сказала Рудковская Sport24.

Ранее в субботу, 1 мая, стало известно, что Плющенко прекратил сотрудничество с Александрой Трусовой, которая вернулась в группу к Этери Тутберидзе.