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Бестемьянова отреагировала на переход Трусовой в группу к Тутберидзе

21:37
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«Если бы я в свое время собралась рассматривать переход от Татьяны Анатольевны [Тарасовой] к другому тренеру, то это было бы подобно самоубийству. Надо было иметь очень весомые аргументы, которые, наверное, у Саши Трусовой тогда были. Но психологически уйти от успешного тренера очень трудно.

Не было и результата, о котором она мечтала. Она ушла, потому что была третьей, но в итоге к тому же и пришла. Стабильности в четверных она не приобрела, как и того, чего все очень ждали — одухотворенности программ. Как была погоня за четверными, так она и осталась", — цитирует Бестемьянову ТАСС.

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11293477

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости