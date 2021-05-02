Леонова назвала странным возвращение Трусовой к Тутберидзе

Вице-чемпионка мира Алена Леонова прокомментировала новость о том, что Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Если честно, ситуация странная, учитывая комментарии самой Саши после чемпионата мира. У них был определенный контракт, который они по обоюдному согласию решили не продлевать. Не знаю, чье это решение: родителей или Саши. В любом случае, они поняли, что результат в группе у Этери Георгиевны был лучше. Наверное, условия у Тутберидзе тоже лучше», — сказала Леонова «СЭ».

Также Леонова оценила шансы Трусовой чисто исполнить пять четверных прыжков.

«Саша — способная спортсменка. Она уже прыгала четыре четверных, когда каталась в юниорах. Там она прыгала их и не задумывалась. Ее немножко надо поднастроить. Все зависит от ее ментального состояния. Сейчас Саша чувствует ответственность. Подсознательно что-то давит. Может быть, нужно поработать с психологом, что-то поменять в голове, чтобы научиться настраиваться на старт. У Тутберидзе очень много специалистов, которые смогут ей в этом помочь. Надеюсь, у нее все получится», — сказала Леонова «СЭ».

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Владимир Пушкарев)