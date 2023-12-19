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Сегодня, 22:36

Рудковская поделилась мнением о новой песне Трусовой

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Музыкальный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская поделилась мнением о новом треке российских фигуристок Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной «Я не кукла».

Это вторая песня Трусовой. В июне 2023 года фигуристка представила свой первый трек под названием «Два крыла».

«Мне сегодня стало интересно и я спросила Сашу [про песню]. Она сказала, что они это с девочками сделали just for fun (по фану).

Они же девочки — не тетечки и не бабулечки. Хотя и те, и другие уже в рилсах наяривают. Им интересно не стоять скучно на одном месте. Им нравится удивлять. Видите, неважно, как спели, главное, что все это обсуждают. Вот если бы они не тренировались и только этим занимались — мы могли говорить, что они стали блогерами", — цитирует Трусову Sport24.

Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-605628-yana-rudkovskaya-trusova-skazala-chto-oni-zapisali-pesnyu-just-for-fun-onizhe-ne-tetechki-i-ne-babulechki
Александра Трусова
Яна Рудковская
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