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Сегодня, 11:03

Трусова вместе с Самоделкиной и Левушкиной выпустила трек «Я не кукла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова выпустила новый музыкальный трек под названием «Я не кукла». Вместе с ней композицию исполняют фигуристки Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

В июне 2023 года 19-летняя Трусова представила свой первый трек «Два крыла», который был приурочен к ее дню рождения.

Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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