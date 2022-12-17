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Сегодня, 21:14

Рудковская — о дебюте Косторной в парном катании: «Пока только начало. Будут еще более интересные номера»

Алина Савинова
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Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о дебюте российской фигуристки Алены Косторной в парном катании на шоу Евгения Плющенко.

«Мне очень понравилось выступление Косторной. Считаю, что неплохо для первого раза. Наверное, еще рано говорить, но видела, что репетировали тройной выброс. Сегодня были сложные костюмы, больше для шоу, чем для соревновательных программ, поэтому я предупредила, что рисковать не нужно. В омут головой не нужно, потому что у нас все-таки шоу. Нужно просто красиво откататься.

Мне кажется, Алене нравится у нас выступать. Насколько понимаю, мы первые, у кого она показывает номера. Думаю, будут еще более интересные и захватывающие элементы. Пока только начало. Алене желаю только всего самого хорошего, она очень талантливая девочка. Алена нам не чужая, мы много общались, дружим. Обещала ей, что будут красивые номера и костюмы. Следим дальше за событиями!" — цитирует Рудковскую Sport24.

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-17-rudkovskaya-otsenila-debyut-kostornoy-v-parnom-katanii-poka-tolko-nachalo-perspektiva-khoroshaya
Фигурное катание
Алена Косторная
Яна Рудковская
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