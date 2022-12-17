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Сегодня, 14:44

Татьяна Мишина не знает, на какой срок выбыл Коляда из-за болезни

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала новость о пропуске Михаилом Колядой чемпионата России по фигурному катанию.

«Михаил не поехал вместе со всеми на сбор в Новогорск. Думали, ему станет лучше. У Коляды обострение синусита. Ему делали операцию года два назад. На долгий ли срок выбыл, не могу сказать, потому что Коляда не ходил на тренировки до того, как отправиться в Новогорск. Трудно говорить о прогнозах. Такое дело сразу не проходит. Конечно, у Миши было в планах участие на соревнованиях, но вышло так, что болезнь воспалилась. К следующим стартам будет готовиться обязательно!» — приводит слова Мишиной Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-17-dumali-yemu-stanet-luchshe-mishina-prokommentirovala-novost-o-propuske-kolyadoy-chempionata-rossii
Фигурное катание
Михаил Коляда
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