Авербух рассказал, что ему подарил на день рождения годовалый сын

Серебряный призер Олимпийских игр в парном фигурном катании, а ныне продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал, как встретил свой 49-й день рождения и что ему подарил его годовалый сын Лев.

«День рождения прошел в рабочем режиме, несмотря на то, что сейчас воскресенье. Прошел очень здорово. Лиза весь день со мной, прекрасно меня поздравила. Сын Лев нарисовал свой рисунок. Все очень здорово», — рассказал Авербух Sport24.

Лев — сын Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой. Ребенок родился у пары 14 августа 2021 года.