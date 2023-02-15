Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выиграли ритм-танец на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми.
Пара за свое выступление получила 72,94 балла. Второе место заняли Анна Щербакова и Егор Гончаров (71,87), третье — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (68,62).
17 февраля пары представят произвольный танец.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 72,94 балла
2. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 71,87
3. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 68,62
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