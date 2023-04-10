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Сегодня, 14:15

Алиев похвалил Валиеву: «Она держит статус крутой спортсменки несмотря на то, что на нее сыпется»

Алиев назвал Валиеву одной из главных героинь сезона в фигурном катании
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Дмитрий Алиев.
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев назвал Камилу Валиеву одной из главных героинь сезона в фигурном катании.

— Кто MVP сезона в фигурном катании? Я. (смеется) Ладно, я так никогда не делаю, на самом деле. У меня не получится назвать одного. Первые — Кагановская/Ангелополы. Очень круто провели сезон, им нужно раскрыть свой потенциал в будущем. Если раскроют — это будет очень сильная пара. Им можно дать MVP только за то, что они в первом сезоне по взрослым взяли Гран-при России.

И вторая — Камила. Мне импонирует, как она держится. Меня мотивирует, как она держит статус крутой спортсменки. Не просто там навязывает конкуренцию, а реально не сбавляет, один из лидеров. Несмотря на все то, что на нее сыпется, несмотря на все сложности, которые она проходит, — сказал Алиев.

Ранее «СЭ» попросил фигуристов выбрать главного героя сезона. Мнения разделились.

Дмитрий Алиев
Камила Валиева
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