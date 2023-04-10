Рудковская высказалась о возможном выходе на лед с парным номером

Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» рассказала «СЭ» о своем отношении к собственному участию в шоу.

— Готова ли я выступить с номером в шоу? Нет, знаете, спасибо. Я и так на коньках уже тут долго стою, пожалейте. Тем более после вашего, Дмитрий, выступления на турнире шоу-программ я боюсь, что мой прокат будет меркнуть. Парный номер с вами? Посмотрим. Я подумаю над этим предложением, — сказала Рудковская.