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Сегодня, 15:00

Рудковская высказалась о возможном выходе на лед с парным номером

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Яна Рудковская.
Фото Global Look Press

Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» рассказала «СЭ» о своем отношении к собственному участию в шоу.

— Готова ли я выступить с номером в шоу? Нет, знаете, спасибо. Я и так на коньках уже тут долго стою, пожалейте. Тем более после вашего, Дмитрий, выступления на турнире шоу-программ я боюсь, что мой прокат будет меркнуть. Парный номер с вами? Посмотрим. Я подумаю над этим предложением, — сказала Рудковская.

Яна Рудковская
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