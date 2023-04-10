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Сегодня, 11:00

Французская фигуристка заявила о планах выступать вплоть до 2030 года: «Два олимпийских цикла откатать должны точно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева.
Фото Соцсети

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о планах продолжать карьеру как минимум до 2030 года.

«Два олимпийских сезона должны откатать точно. То есть до 2030 года. Будем, конечно, многое анализировать после Олимпиады 2026. На каком мы уровне, чего мы достигли. Чего мы еще хотим достичь. Но хотелось бы так. И планируем попадать в топ. Амбиции серьезные, топ-3 на всех соревнованиях. Побеждать на чемпионатах Европы, на мире... Пусть это пока не близко, но к этому стремимся...

Конечно, трудно сказать, что будет через столько лет. Трудно пока даже представить себе, что будет на этой Олимпиаде в Милане. Тут другой момент скорее важен. Фигурное катание для нас как наркотик. Закончить всегда успеешь, а вот вернуться может быть сложно. Повесить коньки на гвоздь можно в любой момент. Что касается очереди, она в принципе двигается и сейчас. Много пар ушло, начинается борьба молодых. В этом сезоне разница была очевидна между старой гвардией и новой", — сказала Лопарева.

Отметим, что на ЧМ 2023 года в Сайтаме Лопарева в дуэте с Жоффре Бриссо заняла 12-е место.

Полностью интервью Лопаревой «СЭ» читайте здесь

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