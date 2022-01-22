Российская фигуристка с сожалением заявила, что не сможет оставаться в юниорах из-за возраста

Фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий прокомментировали свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Сегодня не все получилось. Было много моментов, в которых я сам накосячил. Возможно, это из-за того, что вчера повредил спину на тренировке. А это же нас каркас. Но ничего критичного, просто старая травма заставила о себе вспомнить. Но есть много моментов, которые хотелось бы исправить перед следующим стартом. Скорее всего волнение связано с отбором. Это наш последний сезон по юниорам, дальше переходим во взрослые», — заявил Александр Шустицкий.

«Спина, колени, не только у танцоров — у всех фигуристов важны. И когда болит спина кататься чисто в два раза сложнее. Это был очень важный старт для нас, один из самых важных в сезоне. В России как правило самая высокая конкуренция и быть здесь в топе — это здорово. В прошлом году я сломала ногу и приехать на первенство мы не смогли. Дальше запланировано первенство мира, настраиваемся на него поехать. Про финал Кубка России поэтому пока не скажу, не думали о нем. В июне мне исполняется 19 лет, не хватило двух недель остаться в юниорах. В принципе и по мастерам интересно. Это другая планета и чем раньше на нее прилетаешь, тем лучше. Хотя если бы возможность была остаться, мы бы катались по юниорам. Рейтинг наработать, опыта набраться. По юниорам приятно выступать. Но время пришло — идем дальше. У меня значок олимпийских игр на толстовке, он всегда как талисман напоминает мне что ждет Олимпиада. Будем смотреть Игры в Пекине, болеть за всех. Какая из российских больше нравится не скажу. Все хорошие и все разные», — сказала Софья Тютюнина.

Отметим, что Тютюнина и Шустицкий заняли на данных соревнованиях третье место.